Источник: «Мерседес» столкнулся с проблемами с двигателем на обкатке новой машины

Команда Формулы-1 «Мерседес» столкнулась с проблемами на обкатке своего нового болида, которая должна была состояться сегодня, 15 февраля, на трассе в Сильверстоуне, сообщает Virutas de Goma.



По информации источника, на болиде сломался двигатель. Команда отправила силовую установку на ремонт, при этом в коллективе опасаются повторения этой проблемы. При запуске двигателя на машине возникли проблемы с зажиганием. При этом о том, состоялся ли шейкдаун, не сообщается.



Напомним, сегодня команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.



Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.