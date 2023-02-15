Источник: «Мерседес» столкнулся с проблемами с двигателем на обкатке новой машины

Команда Формулы-1 «Мерседес» столкнулась с проблемами на обкатке своего нового болида, которая должна была состояться сегодня, 15 февраля, на трассе в Сильверстоуне, сообщает Virutas de Goma.
По информации источника, на болиде сломался двигатель. Команда отправила силовую установку на ремонт, при этом в коллективе опасаются повторения этой проблемы. При запуске двигателя на машине возникли проблемы с зажиганием. При этом о том, состоялся ли шейкдаун, не сообщается.
Напомним, сегодня команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.
Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.
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