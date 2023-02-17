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В «Мерседесе» оценили начало работы с новым болидом

В «Мерседесе» оценили начало работы с новым болидом
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Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о новой машине команды. Вчера, 16 февраля, в «Мерседесе» прошёл съёмочный день.

«Мы здорово начали работу с W14. Условия были не самыми подходящими для съёмок или обкатки, но мы проехали разрешённые 100 км без каких-либо проблем, и оба гонщика смогли дать нам оценку своим первым впечатлениям о машине.

Условия в Бахрейне будут сильно отличаться от холодного и мокрого Сильверстоуна, но, похоже, всё идёт здорово. Надеюсь, сможем приступить к работе на следующей неделе и максимально использовать три дня предсезонных тестов», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продемонстрировал, как занимается сёрфингом:

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