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Риккардо назвал «самую крутую» машину, которая когда-либо у него была

Риккардо назвал «самую крутую» машину, которая когда-либо у него была
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Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался в любви к пикапу Ford Raptor.

«Если говорить о транспортном средстве, то Raptor, пожалуй, самая крутая машина, которая у меня когда-либо была. Я стал владельцем этой машины в 2017 году и держу её у себя дома в Калифорнии. На самом деле я купил эту машину ещё до того, как купил там дом. Я обожал эти авто с тех пор, как был очень молод. Когда я стал проводить больше времени в Калифорнии, я подумал, что мне это нужно. На самом деле она стояла в гараже моего приятеля около года», — приводит слова Даниэля Риккардо The Drive.

При этом Риккардо признался, что не так давно водил новую модель такой машины. Об этом он написал в комментариях на странице в соцсети своего приятеля, актёра Дакса Шепарда.

Фото: Из личного архива Дакса Шепарда

«Чувак, я водил такую вчера. Так классно. Я очень рад за тебя. Я очень рад за нас. Подбери меня позже», — написал Риккардо в комментариях под фото.

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