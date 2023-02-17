Баттон верит в борьбу трёх команд за титул в сезоне-2023

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился ожиданиями от сезона-2023.



«Прямо сейчас «Ред Бул» остаётся единственной командой, чей настоящий болид мы пока не видели. Очевидно, что на презентации был прошлогодний вариант. Но они всегда строят отличные болиды, так что, думаю, они в любом случае будут конкурентоспособны.



«Феррари» выглядит неплохо. Вероятно, они поработали над областями, в которых у них были слабые стороны, но в других пошли на риск. Но их машина выглядит хорошо.



Что до «Мерседеса», то с ними всё странно. Я бы сказал, что они построили просто прекрасную машину. Именно болид «Мерседеса» я бы назвал самым красивым. Может быть, они изменят боковые понтоны, но я удивлён, что они сделали это не зимой, а планируют по ходу сезона. Судя по всему, они верят, что в первых гонках нового чемпионата справятся и так.



Я с нетерпением жду борьбы за лидерство. Думаю, все мы надеемся увидеть борьбу трёх команд за победы. На каком-то этапе сезона это и правда будет так», — приводит слова Баттона GPFans.