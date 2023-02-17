Эксперт считает, что изменения болида могут навредить «Астон Мартин»

Технический эксперт Крэйг Скарсборо высказался о изменениях машины «Астон Мартин».



«Машина «Астон Мартин» получила едва ли не самые серьёзные изменения в сравнении с другими командами. Это и хорошо, и плохо. В начале прошлого года они были далеко позади, но в итоге провели гораздо более успешный сезон, чем ожидалось после тестов. Машине удалось вобрать в себя лучшие идеи со всей стартовой решётки.



Общая схема машины не отличается от других — они изменили нос, смогли поднять прижимную силу. Это достаточно интересно. Что до боковых понтонов, то это смесь «Феррари», «Ред Булл» и их собственных идей.



Изменений очень много. Они проделали огромную работу, и это выглядит хорошо, но подобные изменения негативно сказываются на ограниченном бюджете и отнимают столь драгоценные часы в аэротрубе. Вопрос в том, хватит ли у «Астон Мартин» ресурсов на продолжение разработок. Они выглядят мудрой командой, так что не удивлюсь, если всё сработает. Но во времена, когда команда называлась «Форс Индия», для них было проблемой продолжать развитие в течение сезона. Посмотрим, что изменилось в команде в этой области», — приводит слова Скарсборо PlanetF1.