Юки Цунода посетил матч «Ювентуса» и получил именную футболку. Фото

Японский гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Юки Цунода накануне посетил первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором туринский «Ювентус» встречался с французским «Нантом».



Цунода поучаствовал в предматчевых мероприятиях, сфотографировавшись с полузащитником итальянской команды Полем Погба. Кроме того, «Ювентус» вручил Цуноде именную фуболку с 22-м номером, под которым японец выступает в Формуле-1.

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Присутствие Цуноды не особо помогло туринцам — они не сумели добыть победу в домашней встрече, сыграв вничью со счётом 1:1.



Напомним, Цунода по итогам прошлого сезона Формулы-1 занял 17-е место в личном зачёте, набрав 12 очков. «Альфа Таури» по итогам сезона заняла девятую позицию в командном зачёте.