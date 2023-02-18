«Рено» планирует выставить команду на «Дакар». Французы хотели использовать бренд «Лады»

Французская автомобильная компания «Рено» планирует вернуться к участию в престижном ралли-рейде «Дакар» под брендом «Дачия», сообщает France Info.
По информации источника, французы планируют выставить заводскую команду к соревнованиям в 2025 году. Изначально планировалось использовать бренд «Лады», однако по геополитическим причинам это стало невозможным. Вероятно, к «Дакару» будут готовить машину «Дачия Дастер».
«Дакар»-2023 прошёл с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии. Соревнование прошло без российских и белорусских команд, которые не были допущены к международным стартам. Международная автомобильная федерация (ФИА) могла допустить команды только в нейтральном статусе в том случае, если участники подписали бы специальный документ.
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