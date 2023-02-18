Окон: готов гоняться жёстко, так я победил Алонсо
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Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон выразил готовность в новом сезоне сражаться в том числе и со своим новым напарником по команде Пьером Гасли.
«Я гонщик и всегда выхожу на трассу, чтобы побеждать. Так я гонялся всю свою жизнь, так я добивался успехов и выигрывал в прошлом титулы, и так я победил Фернандо Алонсо, в конце концов. Очень важно работать в команде с Пьером и вместе зарабатывать очки для команды, но я хочу сражаться с любым пилотом и считаю, что могу это сделать», — приводит слова Окона Crash.
В прошлом сезоне напарником Эстебана Окона был двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который в 2023 году будет выступать за «Астон Мартин». Место испанца в «Альпин» занял Пьер Гасли, выступавший в прошлом сезоне за «Альфа Таури».
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