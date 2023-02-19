Йос Ферстаппен пропустит старт раллийного сезона из-за проблем со здоровьем
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Отец двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен пропустит старт чемпионата Бельгии по ралли.
Причиной этого стали проблемы со здоровьем — Ферстаппен-старший страдал от мигренеподобных симптомов. Из-за этого он не сможет выступить на первом этапе чемпионата Бельгии в Хеспенгау. Сообщается, что врачи посоветовали Йосу отложить возвращение за руль до дополнительных обследований.
Такое изменение в расписании позволит Йосу приехать в Бахрейн, чтобы посмотреть на выступления сына — там 23 февраля стартуют тесты Формулы-1, а с 3 по 5 марта пройдёт первый этап сезона.
Йос Ферстаппен выступал в Формуле-1 с 1994 по 2003 год. На его счету два подиума в его дебютном сезоне за рулём «Бенеттона».
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