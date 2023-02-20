Окон: болид 2022 года — игрушка по сравнению с тем, что есть у «Альпин» сейчас

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон поделился мыслями о шансах команды выиграть Гран-при в предстоящем сезоне Формулы-1.
«Пока не думаю об этом. Но если машина в Бахрейне покажет себя с лучшей стороны, мы ещё поговорим. Но на данный момент такая перспектива кажется нереальной.
Автомобиль 2022 года выглядел игрушкой по сравнению с тем, что есть у нас сейчас. По окончании сезона 2021 года мы сделали шаг вперёд. После 2022-го можно говорить об огромном шаге. В общем, посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Окона Total Motorsport.
По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Альпин» удалось занять четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».
Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели:
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