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Окон: болид 2022 года — игрушка по сравнению с тем, что есть у «Альпин» сейчас

Окон: болид 2022 года — игрушка по сравнению с тем, что есть у «Альпин» сейчас
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Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон поделился мыслями о шансах команды выиграть Гран-при в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Пока не думаю об этом. Но если машина в Бахрейне покажет себя с лучшей стороны, мы ещё поговорим. Но на данный момент такая перспектива кажется нереальной.

Автомобиль 2022 года выглядел игрушкой по сравнению с тем, что есть у нас сейчас. По окончании сезона 2021 года мы сделали шаг вперёд. После 2022-го можно говорить об огромном шаге. В общем, посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Окона Total Motorsport.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Альпин» удалось занять четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».

Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели:

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