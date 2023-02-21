Алонсо и Гасли обратились к Строллу, попавшему в аварию

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Пьер Гасли, представляющий «Альпин», поддержали Лэнса Стролла, попавшего в велосипедную аварию во время предсезонной тренировки в Испании.



«Скорейшего выздоровления, приятель», — написал в соцсетях Алонсо.



«Поправляйся поскорее, Лэнс», — добавил Гасли.



Напомним, из-за повреждения, полученного в результате аварии, Стролл будет вынужден пропустить предсезонные тесты Формулы-1, которые состоятся с 23 по 25 февраля. Первый Гран-при 2023 года запланирован на 3–5 марта. Пройдёт он там же.



В минувшем сезоне Лэнс занял 14-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, набрав 18 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку: