Алонсо и Гасли обратились к Строллу, попавшему в аварию
Поделиться
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Пьер Гасли, представляющий «Альпин», поддержали Лэнса Стролла, попавшего в велосипедную аварию во время предсезонной тренировки в Испании.
«Скорейшего выздоровления, приятель», — написал в соцсетях Алонсо.
«Поправляйся поскорее, Лэнс», — добавил Гасли.
Напомним, из-за повреждения, полученного в результате аварии, Стролл будет вынужден пропустить предсезонные тесты Формулы-1, которые состоятся с 23 по 25 февраля. Первый Гран-при 2023 года запланирован на 3–5 марта. Пройдёт он там же.
В минувшем сезоне Лэнс занял 14-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, набрав 18 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
10:36
-
09:59
-
00:05
- 20 февраля 2023
-
23:01
-
22:05
-
21:41
-
21:24
-
20:13
-
20:01
-
19:53
-
19:05
-
18:30
-
18:25
-
17:13
-
16:20
-
15:33
-
14:10
-
14:06
-
13:39
-
13:23
-
12:39
-
11:56
-
10:58
-
10:42
-
10:03
-
09:59
-
03:12
-
00:53
- 19 февраля 2023
-
23:41
-
22:38
-
22:01
-
20:54
-
19:59
-
19:29
-
17:39
Партнерский контент