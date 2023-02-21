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Алонсо и Гасли обратились к Строллу, попавшему в аварию

Алонсо и Гасли обратились к Строллу, попавшему в аварию
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Пьер Гасли, представляющий «Альпин», поддержали Лэнса Стролла, попавшего в велосипедную аварию во время предсезонной тренировки в Испании.

«Скорейшего выздоровления, приятель», — написал в соцсетях Алонсо.

«Поправляйся поскорее, Лэнс», — добавил Гасли.

Напомним, из-за повреждения, полученного в результате аварии, Стролл будет вынужден пропустить предсезонные тесты Формулы-1, которые состоятся с 23 по 25 февраля. Первый Гран-при 2023 года запланирован на 3–5 марта. Пройдёт он там же.

В минувшем сезоне Лэнс занял 14-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, набрав 18 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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