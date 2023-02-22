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График работы пилотов на тестах Формулы-1, составы команд, расписание тестов

График работы гонщиков на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне
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С 23 по 25 февраля на автодроме «Сахир» в Бахрейне состоятся предсезонные тесты Формулы-1.

Большинство команд объявили график работы пилотов на этих предсезонных испытаниях заранее.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию таблицу графика работы пилотов команд на предсезонных тестах в Бахрейне.

Команда23 февраля (утро/вечер)24 февраля (утро/вечер)25 февраля (утро/вечер)
«Ред Булл»Макс Ферстаппен*Серхио Перес/Макс ФерстаппенСерхио Перес
«Феррари»Карлос Сайнс/Шарль ЛеклерКарлос Сайнс/Шарль ЛеклерШарль Леклер/Карлос Сайнс
«Мерседес»Джордж Расселл/Льюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон/Джордж РасселлДжордж Расселл/Льюис Хэмилтон
«Альпин»Пьер Гасли/Эстебан ОконЭстебан Окон/Пьер ГаслиПьер Гасли/Эстебан Окон
«Макларен»Оскар Пиастри/Ландо НоррисЛандо Норрис/Оскар ПиастриОскар Пиастри/Ландо Норрис
«Альфа Ромео»Гуаньюй Чжоу/Валттери БоттасГуаньюй Чжоу
Валттери Боттас
«Астон Мартин»Фелипе Другович/Фернандо АлонсоБОП**БОП
«Хаас»Нико Хюлькенберг/Кевин МагнуссенКевин Магнуссен/Нико ХюлькенбергНико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен
«Альфа Таури»Юки Цунода/Ник де ВрисЮки Цунода/Ник де ВрисНик де Врис/Юки Цунода
«Уильямс»Алекс Албон/Логан СарджентЛоган СарджентАлекс Албон

* если в ячейке указан один гонщик, то он проведёт полный тестовый день
** БОП — будет объявлено позднее

Напомним, «Чемпионат» традиционно проведёт текстовые трансляции предсезонных тестов Формулы-1.

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