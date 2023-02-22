График работы гонщиков на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне

С 23 по 25 февраля на автодроме «Сахир» в Бахрейне состоятся предсезонные тесты Формулы-1.

Большинство команд объявили график работы пилотов на этих предсезонных испытаниях заранее.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию таблицу графика работы пилотов команд на предсезонных тестах в Бахрейне.

Команда 23 февраля (утро/вечер) 24 февраля (утро/вечер) 25 февраля (утро/вечер) «Ред Булл» Макс Ферстаппен* Серхио Перес/Макс Ферстаппен Серхио Перес «Феррари» Карлос Сайнс/Шарль Леклер Карлос Сайнс/Шарль Леклер Шарль Леклер/Карлос Сайнс «Мерседес» Джордж Расселл/Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон/Джордж Расселл Джордж Расселл/Льюис Хэмилтон «Альпин» Пьер Гасли/Эстебан Окон Эстебан Окон/Пьер Гасли Пьер Гасли/Эстебан Окон «Макларен» Оскар Пиастри/Ландо Норрис Ландо Норрис/Оскар Пиастри Оскар Пиастри/Ландо Норрис «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу/Валттери Боттас Гуаньюй Чжоу

Валттери Боттас «Астон Мартин» Фелипе Другович/Фернандо Алонсо БОП** БОП «Хаас» Нико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен/Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен «Альфа Таури» Юки Цунода/Ник де Врис Юки Цунода/Ник де Врис Ник де Врис/Юки Цунода «Уильямс» Алекс Албон/Логан Сарджент Логан Сарджент Алекс Албон

* если в ячейке указан один гонщик, то он проведёт полный тестовый день

** БОП — будет объявлено позднее

Напомним, «Чемпионат» традиционно проведёт текстовые трансляции предсезонных тестов Формулы-1.