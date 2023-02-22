График работы гонщиков на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне
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С 23 по 25 февраля на автодроме «Сахир» в Бахрейне состоятся предсезонные тесты Формулы-1.
Большинство команд объявили график работы пилотов на этих предсезонных испытаниях заранее.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию таблицу графика работы пилотов команд на предсезонных тестах в Бахрейне.
|Команда
|23 февраля (утро/вечер)
|24 февраля (утро/вечер)
|25 февраля (утро/вечер)
|«Ред Булл»
|Макс Ферстаппен*
|Серхио Перес/Макс Ферстаппен
|Серхио Перес
|«Феррари»
|Карлос Сайнс/Шарль Леклер
|Карлос Сайнс/Шарль Леклер
|Шарль Леклер/Карлос Сайнс
|«Мерседес»
|Джордж Расселл/Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон/Джордж Расселл
|Джордж Расселл/Льюис Хэмилтон
|«Альпин»
|Пьер Гасли/Эстебан Окон
|Эстебан Окон/Пьер Гасли
|Пьер Гасли/Эстебан Окон
|«Макларен»
|Оскар Пиастри/Ландо Норрис
|Ландо Норрис/Оскар Пиастри
|Оскар Пиастри/Ландо Норрис
|«Альфа Ромео»
|Гуаньюй Чжоу/Валттери Боттас
|Гуаньюй Чжоу
|Валттери Боттас
|«Астон Мартин»
|Фелипе Другович/Фернандо Алонсо
|БОП**
|БОП
|«Хаас»
|Нико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен
|Кевин Магнуссен/Нико Хюлькенберг
|Нико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен
|«Альфа Таури»
|Юки Цунода/Ник де Врис
|Юки Цунода/Ник де Врис
|Ник де Врис/Юки Цунода
|«Уильямс»
|Алекс Албон/Логан Сарджент
|Логан Сарджент
|Алекс Албон
* если в ячейке указан один гонщик, то он проведёт полный тестовый день
** БОП — будет объявлено позднее
Напомним, «Чемпионат» традиционно проведёт текстовые трансляции предсезонных тестов Формулы-1.
Новость по темеРасписание трансляций тестов Формулы-1 в Бахрейне
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