Хэмилтон: в межсезонье стараюсь держаться подальше от вождения

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса», британский ветеран Льюис Хэмилтон рассказал, как проводит время между сезонами.

«Занимаюсь ли я вождением в межсезонье? Нет, я стараюсь держаться подальше от этого. Занимаюсь другими видами спорта. Играю в сквош и много времени провожу на сёрфинге. Много плаваю. И я не бросаю пробежки, потому что это тот образ жизни, который я выбрал.

Это просто здоровый образ жизни. Даже в Рождество я пошёл на пробежку. Так что это просто то, к чему я со временем привык, и что позволяет мне не делать слишком большие перерывы», – приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.

Ранее в интервью Макс Ферстаппен назвал идеальный состав команды Ф-1, не включив в него Хэмилтона и Леклера.

Новость по теме Ферстаппен назвал идеальный состав команды Ф-1, не включив в него Хэмилтона и Леклера

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом