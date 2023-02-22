Хэмилтон: в межсезонье стараюсь держаться подальше от вождения

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса», британский ветеран Льюис Хэмилтон рассказал, как проводит время между сезонами.
«Занимаюсь ли я вождением в межсезонье? Нет, я стараюсь держаться подальше от этого. Занимаюсь другими видами спорта. Играю в сквош и много времени провожу на сёрфинге. Много плаваю. И я не бросаю пробежки, потому что это тот образ жизни, который я выбрал.
Это просто здоровый образ жизни. Даже в Рождество я пошёл на пробежку. Так что это просто то, к чему я со временем привык, и что позволяет мне не делать слишком большие перерывы», – приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.
Ранее в интервью Макс Ферстаппен назвал идеальный состав команды Ф-1, не включив в него Хэмилтона и Леклера.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом
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