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«Мерседес» огласил расписание работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Мерседес» определилась с графиком работы пилотов на предстоящих предсезонных тестах в Бахрейне. Они пройдут с 23 по 25 февраля. График работы гонщиков был опубликован в социальных сетях команды.

График выступления пилотов «Мерседеса» на предсезонных тестах в Бахрейне:

четверг, 23 февраля: Джордж Расселл (до полудня), Льюис Хэмилтон (после полудня);

пятница, 24 февраля: Льюис Хэмилтон (до полудня), Джордж Расселл (после полудня);

суббота, 25 февраля: Джордж Расселл (до полудня), Льюис Хэмилтон (после полудня).

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» стал третьим в Кубке конструкторов. Второе место заняла «Феррари». Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».