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Corriere della Sera: главный стратег «Феррари» покинул свою должность

Corriere della Sera: главный стратег «Феррари» покинул свою должность
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Главный стратег итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Иньяки Руэда покинул свой пост. Об этом информирует Corriere della Sera. Сообщается, что заменить его должен 28-летний англичанин индийского происхождения Равин Джейн. Сам Руэда отправится на базу команды в Маранелло.

Напомним, в прошлом году пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. К такому шагу его побудило недоверие со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр. В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место, набрав 554 очка. Трофей выиграла команда «Ред Булл» (759 баллов).

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:

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