Чандхок обратил внимание на прохождение круга на тестах этого года в сравнении с прошлым

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Карун Чандхок отметил, что время прохождения круга на нынешних предсезонных тестах меньше, чем в первый день предсезонных тестов в прошлом году.

«Ходили разговоры, что изменение правил разрушит прижимную силу авто и их производительность. Лучшее время прошлого года в первый день было 1.33,9. Сейчас четыре машины уже быстрее, и это ещё только утренняя сессия», — написал Чандхок у себя в соцсетях.

Состав участников первого дня тестов

Макс Ферстаппен (Red Bull)

Карлос Сайнс (Ferrari) — до обеда

Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда

Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Пьер Гасли (Alpine) — до обеда

Эстебан Окон (Alpine) — после обеда

Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда

Ландо Норрис (McLaren) — после обеда

Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — до обеда

Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда

Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда

Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда

Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда

Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда

Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда

Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда

Александер Албон (Williams) — до обеда

Логан Сарджент (Williams) — после обеда

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году: