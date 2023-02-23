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Чандхок обратил внимание на прохождение круга на тестах этого года в сравнении с прошлым

Чандхок обратил внимание на прохождение круга на тестах этого года в сравнении с прошлым
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Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Карун Чандхок отметил, что время прохождения круга на нынешних предсезонных тестах меньше, чем в первый день предсезонных тестов в прошлом году.

«Ходили разговоры, что изменение правил разрушит прижимную силу авто и их производительность. Лучшее время прошлого года в первый день было 1.33,9. Сейчас четыре машины уже быстрее, и это ещё только утренняя сессия», — написал Чандхок у себя в соцсетях.

Состав участников первого дня тестов

Макс Ферстаппен (Red Bull)
Карлос Сайнс (Ferrari) — до обеда
Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда
Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Пьер Гасли (Alpine) — до обеда
Эстебан Окон (Alpine) — после обеда
Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда
Ландо Норрис (McLaren) — после обеда
Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — до обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда
Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда
Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда
Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда
Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда
Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда
Александер Албон (Williams) — до обеда
Логан Сарджент (Williams) — после обеда

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:

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