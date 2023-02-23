Кевин Магнуссен показал шлем на новый сезон. Видео
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Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен продемонстрировал шлем, в котором будет выступать в новом сезоне Формулы-1.
Кевин Магнуссен показал шлем на новый сезон:
Напомним, Магнуссен присоединился к «Хаасу» в прошлом сезоне Формулы-1. Ранее за американскую команду выступал россиянин Никита Мазепин. В сезоне-2022 Кевин набрал 25 очков и в итоге занял 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. Его напарник Мик Шумахер с 12 баллами был 16-м. Чемпионом стал голландский гонщик Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». В новом сезоне Магнуссен будет выступать за «Хаас» вместе с немцем Нико Хюлькенбергом.
Ранее дизайн шлема на новый сезон продемонстрировал Хюлькенберг.
Новость по темеХюлькенберг показал дизайн шлема на сезон-2023. Видео
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