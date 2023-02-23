Тед Кравиц: от прошлогоднего дельфинирования «Мерседеса» уже нет и следа

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц оценил новый болид «Мерседеса» на предсезонных тестах и отметил, что немецкая команда пока не испытывает проблем с эффектом дельфинирования.

«К «Мерседесу» приковано очень большое внимание, потому что им предстоит навёрстывать упущенное. Девять или десять месяцев разработки после того, как стало ясно, что прошлогодний болид не удался. Новая машина пока выглядит хорошо. От прошлогодних проблем с эффектом дельфинирования нет и следа, но посмотрим, что будет дальше на тестах», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

С 23 по 25 февраля команды Формулы-1 проводят предсезонные тесты в Бахрейне. В первой половине первого дня тестов за рулём болида был Джордж Расселл, в вечерней сессии будет участвовать Льюис Хэмилтон.

На следующей неделе стартует новый сезон Формулы-1.