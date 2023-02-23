В «Мерседесе» сообщили, что решили проблемы с дельфинированием

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что немецкой команде удалось решить проблемы с дельфинированием, преследовавшие их в прошлом сезоне.

«Джордж в целом доволен машиной. Кажется, мы смогли найти правильный баланс. Сейчас у нас нет никакого дельфинирования, за исключением большой кочки в конце прямой, и это хорошая новость. Мы находимся в хорошей отправной точке, собираем много данных, потому что важно сравнивать их с прошлым сезоном и, очевидно, пробовать разные варианты. В целом утро можно назвать продуктивным», — сказал Тото Вольф на пресс-конференции после утренней сессии первого дня тестов.

По итогам утренней сессии Джордж Расселл проехал 69 кругов и показал пятый результат, уступив 1,215 секунды пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.