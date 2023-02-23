Другович: и я, и Вандорн будем готовы заменить Стролла

Пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович высказался о вероятности замены Лэнса Стролла на первом этапе сезона-2023, Гран-при Бахрейна. Напомним, Стролл восстанавливается после травм, полученных в велосипедной аварии.

«Мы пока не знаем. Они оценивают ситуацию день за днём, поэтому я даже не знаю, что произойдёт. Это зависит и от Лэнса. Думаю, и мне, и Стоффелю нужно будет приехать на гонку в Бахрейне. Так что, скорее всего, мы оба будем здесь и оба будем готовы на случай, если Лэнс не сможет восстановиться. Но команда будет делать выбор непосредственно перед уикендом.

На тестах у нас возникла проблема с электроникой. Нам потребовалось время, чтобы её устранить. Чем больше кругов мы проедем, тем лучше. Я очень рад пилотировать эту машину, но желаю Лэнсу скорейшего выздоровления. А пока я на трассе, пытаюсь получать удовольствие от пилотирования и помочь команде», — приводит слова Друговича RaceFans.