Хорнер предложил проводить ещё меньше предсезонных тестов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что командам можно ещё больше сократить количество тестовых дней перед сезоном.

«Посмотрите на уровень надёжности, который был у нас сегодня утром. У нас был всего один красный флаг в самом начале, который был быстро устранён. Регламент достаточно стабилен, на самом деле, если посмотреть на регламент, то возникает вопрос — а почему бы нам не проводить всего два дня тестов, а затем сразу отправляться в сезон?

Это бы создало несколько нестабильный расклад сил в начале сезона, но разве это плохо? У вас есть время, чтобы со всем разобраться.

Очевидно, что как только меняются правила, нам нужно больше тестов, но с нынешним регламентом трёх дней более чем достаточно", — приводит слова Кристиана Хорнера PitPass.