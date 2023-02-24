В «Астон Мартин» объявили состав пилотов на заключительный день тестов Ф-1 в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила состав пилотов на третий день тестов. Как сообщает пресс-служба коллектива, в утренней сессии за руль болида сядет бразильский пилот, резервист команды Фелипе Другович, а вечером его сменит Фернандо Алонсо.

Напомним, на предсезонных тестах британский коллектив остался только с одним боевым пилотом — Алонсо — из-за травмы Стролла, полученной им в велосипедной аварии. В первый день тестов Другович отработал с утра, а после обеда его сменил Алонсо.

Ранее источники сообщали, что Стролл получил перелом обоих запястий, на одном из которых перенёс операцию. При этом пока неизвестно, сможет ли канадский гонщик выступить на первом этапе чемпионата мира в Бахрейне, который пройдёт с 3 по 5 марта 2023 года.