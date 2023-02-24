У «Мерседеса» возникли технические проблемы во второй день предсезонных тестов Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл остановился на трассе за полтора часа до конца второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. На болиде британца возникли проблемы с гидравликой. Сессия была остановлена красными флагами.
К моменту остановки Джорджу удалось проехать всего 26 кругов, он располагается только на 13-й строчке в сводной таблице второго дня тестов.
Пока неизвестно, сможет ли Расселл продолжить работу во второй день тестов.
Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 проходят на трассе в Бахрейне с 23 по 25 февраля.
Первый этап сезона, Гран-при Бахрейна, пройдёт с 3 по 5 марта на той же трассе, где проходят предсезонные тесты.
В заключительный день тестов с утра будет работать Расселл, после обеда его сменит за рулём семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
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