Даниил Квят рассказал о последней книге, которую он прочёл

Российский гонщик Даниил Квят при ответе на вопросы фанатов рассказал о последней книге, которую он прочёл. По словам Квята, это автобиография легендарного теннисиста Андре Агасси.
«Нет какой-то одной определённой, но последняя, которую я прочитал, была автобиография Андре Агасси, мне понравилось», — написал Даниил Квят в своих социальных сетях.
Напомним, весной минувшего года Квят отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) пилотам из России и Беларуси, после чего принял решение сосредоточиться на американской гоночной серии NASCAR.
Следующий сезон Квят проведёт в чемпионате WEC в составе команды «Према». Партнёрами Даниила по экипажу станут француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти.
Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
- 24 февраля 2023
-
21:53
-
21:45
-
21:34
-
20:58
-
20:51
-
20:40
-
19:32
-
19:22
-
18:41
-
18:04
-
17:37
-
17:32
-
17:00
-
15:36
-
15:21
-
14:17
-
14:11
-
13:40
-
12:28
-
11:52
-
11:25
-
10:47
-
10:46
-
09:57
-
09:00
-
00:51
-
00:24
- 23 февраля 2023
-
23:34
-
23:03
-
22:37
-
22:17
-
21:23
-
21:18
-
20:54
-
20:49