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Джордж Расселл подвёл итоги заключительного дня тестов Формулы-1

Джордж Расселл подвёл итоги заключительного дня тестов Формулы-1
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги третьего и заключительного дня предсезонных тестов Формулы-1 на трассе в Бахрейне.

«Сегодняшний день прошёл гораздо позитивнее, чем накануне. Мы смогли сделать шаг вперёд и добиться прогресса в решении проблем, которые у нас возникли. Мы смогли доработать машину в ходе тестов, так что сегодня можно сказать, что машина выглядела значительно лучше. Впереди много работы, но мы сейчас в лучшей форме, чем прежде, в преддверии первого этапа сезона», — приводит слова Расселла официальный сайт «Мерседеса».

По итогам предсезонных тестов Джордж Расселл проехал 178 кругов, показав восьмое лучшее время в сводной таблице результатов по итогам шести сессий.

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