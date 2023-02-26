Хэмилтон: у «Мерседеса» не всё идеально, мы не можем бороться с «Ред Булл» и «Феррари»

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги предсезонных тестов в Бахрейне.

«Пока у нас не совсем то, чего мы хотим, но есть хорошая платформа для старта. Дельфинирование прошло, изредка это повторяется, но в большинстве случаев нет. Это прекрасно, когда болит не прыгает и можно видеть дорогу нормально, к тому же это благоприятно отражается на теле.

Что касается машины, нужно прибавить в скорости на прямых. В прошлом году после тестов мы были в шоке, никто не знал, что происходит, откуда взялось дельфинирование, потому что в аэротрубе этого не было. Мы провели удивительный год, когда постоянно суетились и адаптировались. В этом году не всё идеально, мы не можем бороться с «Ред Булл» и, возможно, «Феррари».

Но, как я уже сказал, это лучше, чем было год назад. Есть вещи, которые изменились. Кто знает, где мы будем на следующей неделе, нужно оставаться позитивными», — приводит слова Хэмилтона The Race.