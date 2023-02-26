Попов рассказал, что ему больше всего не нравится в Формуле-1

Известный российский комментатор Алексей Попов рассказал, что ему не нравится в Формуле-1.

«Мне не нравится то, что команды управляют Формулой-1, а не организаторы. Такого нигде нет, и такого нигде быть не должно. Вот эти вот постепенно сложившиеся: «А давайте-ка вот этого задушим, потому что они изобрели что-то, а мы не смогли. А давайте вот то… Эти ограничения нас не устраивают, нам нужно больше: времени, тестов, денег, того, сего». То есть если вы реально лучшие команды в мире, то выезжайте и настраивайтесь по ходу. Посмотрите на то, что было в прошлом. Кому это всё интересно, когда всё идеально настроено? Ничего страшного. Человек на руле всё скорректирует. Мы гонки смотрим или что?» — сказал Попов у себя на YouTube-канале.