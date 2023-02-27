Автомобиль чемпиона мира по ледовому спидвею арестовали в Башкирии

Автомобиль марки Land Rover, принадлежащий чемпиону мира по ледовому спидвею Игорю Кононову, был арестован судом в Башкирии, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В начале 2022 года спортсмен поставил автомобиль на учёт, однако позже стало известно, что транспортное средство находится в розыске по уголовному делу. Несмотря на то что уголовное дело было возбуждено через шесть месяцев после покупки, машина была арестована.

По информации ресурса, предыдущим владельцем авто был сочинский предприниматель, при продаже нарвавшийся на мошенника-перекупщика, присвоившего деньги от сделки себе.

Суд признал покупку Кононова недействительной, однако спортсмен будет обжаловать решение, чтобы вернуть деньги.