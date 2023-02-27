Магнуссен выразил надежду, что Хюлькенберг будет стабильнее Шумахера

Пилот американской команды Формулы-1 «Хаас» Кевин Магнуссен выразил мнение, что его новый партнёр по команде в лице Нико Хюлькенберга компенсирует неудачи резервного пилота «Мерседеса» и «Макларена» Мика Шумахера, когда тот представлял американский коллектив в сезоне-2022, путём последовательных действий.
«Мик Шумахер показывал хорошие скорости в прошлом сезоне. Он выступал на высоком уровне, когда у него были хорошие дни. Но и, конечно же, у него также были плохие дни. Уверен, эти недочёты Мик исправил бы, если ему дали ещё один год. Надеюсь, Нико с его опытом будет более последовательным», – приводит слова Магнуссена PlanetF1.
В прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. По итогам межсезонья команду покинул немецкий пилот Мик Шумахер, с которым было решено не продлевать контракт. Ранее бывший пилот Формулы-1 и эксперт Джолион Палмер высказался по поводу нового состава американского коллектива.
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