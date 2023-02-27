Эксперт — о выступлении «Макларена» на тестах: хватит участвовать во всех сериях подряд

Известный эксперт Формулы-1 Гэри Андерсон критично высказался о выступлении команды «Макларен» на предсезонных тестах, прошедших с 23 по 25 февраля в Бахрейне.
«Можно сказать, что это была единственная команда, столкнувшая с проблемами, которых у неё быть не должно. Независимо от того, соответствовала ли машина ожиданиям или нет, тот факт, что она не единожды стояла в гараже с тепловыми пушками, сушащими клей на дефлекторах передних колёс, является дизайнерским и эксплуатационным абсурдом.
Проблемы «Макларена» не должны возникать с сегодняшними технологиями. Возможно, команде пора сузить фокус. Кажется, что в последнее время она опускает свой носок в любую серию, где есть колёса», – написал Андерсон в рамках колонки издания The Race.
Новый болид «Макларена» MCL60 дебютировал на трассе:
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