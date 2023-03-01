Чандхок — о новом авто «Мерседеса»: на каком этапе они скажут: «Нам нужно начать с нуля»?

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Карун Чандхок поделился мнением о новом автомобиле «Мерседеса», в котором была сохранена уникальная концепция команды с боковыми понтонами.

«На самом деле проектирование гоночного автомобиля — это искусство, это творческий процесс, основанный на физике и математике. При этом должен быть какой-то творческий импульс, чтобы процесс был возможен. Пилоты команды были недовольны, босс команды в прошлом году довольно громко выступал по радио, крича, какая это плохая машина.

Но вот мы подходим к первому старту в этом году, и, возможно, они всё-таки раскрыли тот неиспользованный потенциал, о котором говорили. Тогда всё хорошо. А если нет? Что тогда? На каком этапе они смогут отказаться от этой концепции и сказать: «Нам нужно начать с нуля к 2024 году»? Если нет, всё это может просто продолжаться. Это важный год для Майка Эллиота и его команды, чтобы восстановить доверие», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

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