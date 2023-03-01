Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в конфигурацию расположения зон DRS на трассе Гран-при Бахрейна, что сделает обгоны более сложными. Об этом информирует Racingnews365.

Протяжённость зоны DRS на главной прямой была сокращена на 80 метров. Если ранее пилоты могли активировать DRS через 170 метров после финального поворота, то теперь им разрешено это делать через 250 метров. Всего на Гран-при Бахрейна останется три зоны DRS, где гонщики смогут открывать плоскость заднего крыла.

Отмечается, что изменения произошли после анализа прошлогодних данных. В ФИА посчитали, что в 2022-м обгоны совершались пилотами слишком легко.

Гран-при Бахрейна состоится с 3 по 5 марта.

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