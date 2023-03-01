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Хюлькенберг встал на защиту семьи Шумахера

Хюлькенберг встал на защиту семьи Шумахера
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о ситуации вокруг Михаэля Шумахера, о состоянии которого ничего неизвестно с декабря 2013 года.

«Прошло много времени. Очевидно, что позади уже десять лет, на протяжении которых мы ничего о нём не слышали и не видели. Он всё ещё здесь, но, конечно, это очень грустная история, учитывая то, что человек всю жизнь занимался рискованной профессией, играя с огнём. И на протяжении всего этого времени всё шло более-менее хорошо, за исключением небольших травм. То, что такое произошло во время катания на лыжах — это грустно и сложно принять.

Я не в состоянии сказать что-либо о состоянии Михаэля. Во-первых, потому что я сам не знаю, а во-вторых, потому что не вправе что-то говорить и высказывать. Нужно уважать желания его семьи», — приводит слова Нико Хюлькенберга RTL.

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