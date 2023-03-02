Расписание трансляций Гран-при Бахрейна Формулы-1 2023 года

С 3 по 5 марта на автодроме «Сахир» состоится Гран-при Бахрейна Формулы-1, параллельно с которым пройдут первые этапы сезона серий поддержки — Формулы-2 и Формулы-3.

Все заезды в Бахрейне будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Бахрейне (время московское)

Пт, 3 марта

11:00 — тренировка Формулы-3

12:10 — тренировка Формулы-2

14:30 — первая тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1

16:00 — кавлификация Формулы-3

18:00 — вторая тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1

19:30 — квалификация Формулы-2

Сб, 4 марта

12:20 — спринтерская гонка Формулы-3

14:30 — третья тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1

16:20 — спринтерская гонка Формулы-2

18:00 — квалификация Гран-при Бахрейна Формулы-1

Вс, 5 марта

12:00 — основная гонка Формулы-3

13:30 — основная гонка Формулы-2

18:00 — Гран-при Бахрейна, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Бахрейне.