Немецкий телеканал назвал Льюиса Хэмилтона восьмикратным чемпионом мира
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Немецкий телеканал Sky Deutschland ошибся в титрах при выводе в эфир интервью с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. В подписи было указано, что Хэмилтон является восьмикратным чемпионом мира.
Фото: Sky Deutschland
На деле же на счету Льюиса Хэмилтона семь титулов — в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. В сезоне-2021 Хэмилтон был близок к тому, чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных чемпионатов, однако уступил Максу Ферстаппену из «Ред Булл» в спорном финале сезона в Абу-Даби.
Прошлый сезон Хэмилтон закончил лишь на шестой позиции в общем зачёте, а чемпионом мира во второй раз подряд стал Ферстаппен.
Новый сезон Формулы-1 стартует в Бахрейне с 3 по 5 марта 2023 года на автодроме «Сахир».
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