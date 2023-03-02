Норрис рассчитывает на прогресс «Макларена» к заключительной части сезона

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о неудачах британской команды на стадии предсезонной подготовки.

«Возможно, мы не проверили столько путей развития машины, сколько должны были, а когда нашли верное направление, было слишком поздно. Вот и всё. Такое случается время от времени с каждой командой.

Но я не думаю, что мы в ужасной ситуации. Возможно, мы не так сильны, как нам хотелось бы, но мы и не так плохи, как считают некоторые. У нас хорошие планы по развитию, так что я с нетерпением жду последней части сезона.

Думаю, мы сейчас не на равных с лучшими командами, но мы должны побороться за очки, такова наша цель на этот уикенд», — приводит слова Ландо Норриса Crash.

Ранее руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о шансах команды попасть в топ-4 по итогам предстоящего сезона Формулы-1.