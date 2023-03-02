Другович отреагировал на слухи о своём недовольстве «Астон Мартин»

Бразильский резервист «Астон Мартин» Фелипе Другович отреагировал на слухи о том, что он якобы разозлился на команду из-за того, что Лэнс Стролл выступит на Гран-при Бахрейна.
«Это совершенно не так», — ответил Другович на слухи в социальных сетях в комментариях.
Ранее источник сообщил, что Фелипе ничего не знал о том, что Стролл прибудет в Бахрейн для прохождения медицинских тестов, и настраивался на выступление в гонке Гран-при Бахрейна, которая могла стать для него дебютной в Формуле-1.
Напомним, на предсезонной подготовке в Испании канадец угодил в велосипедную аварию, но отделался травмой руки. Также прошёл слух, что пилот получил переломы двух запястий. На предсезонных тестах в Бахрейне, прошедших с 23 по 25 февраля, Стролла заменил Другович.
Гран-при Бахрейна пройдёт с 3 по 5 марта на трассе «Сахир».
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