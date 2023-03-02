Эксперт считает, что в «Мерседесе» могли ошибиться, сделав мотор слишком надёжным

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц поделился теорией из паддока, согласно которой «Мерседес» может начать уступать соперникам из-за недостаточной мощности двигателя.

«Учитывая то, что разработка моторов была заморожена до 2026 года, есть теория, согласно которой, поскольку в прошлом году мотор «Мерседеса» был надёжным, они упустили хитрость проектирования мощного, но ненадёжного двигателя, чтобы оставить простор для доработки.

Другие производители сделали это. Да, это означало, что они не могли добраться до конца сезона без использования дополнительных моторов и штрафов, однако они были не против, поскольку позже могли внести изменения в двигатель и иметь вторичную выгоду из-за прибавки в мощности», — приводит слова Теда Кравица Daily Express.

Официально доработка двигателей запрещена до 2026 года, однако автопроизводители могут вносить изменения в моторы из соображений безопасности.