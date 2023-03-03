Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс объяснил свой разворот на первой тренировке Гран-при Бахрейна «испытаниями»

Сайнс объяснил свой разворот на первой тренировке Гран-при Бахрейна «испытаниями»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил причины своего разворота в первой пятничной тренировке Гран-при Бахрейна.

«Мы просто тестировали на машине некоторые вещи, пытаясь уточнить ряд моментов. Мы были на уже изношенных шинах «медиум», от которых хотели избавиться после практики, чтобы использовать «софт» в вечерней сессии. Очевидно, всё пошло не по плану. Это не было намеренно.

Это просто было испытание, которое закончилось плохо. Я потерял некоторое время на трассе, некоторую свободу действий, что, возможно, сказалось на второй тренировке», — приводит слова Сайнса Motorsport.

Напомним, лучший результат по итогам пятничных тренировок показал испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Сайнс в первой тренировке был последним, а во второй — 14-м.

Это что, Алонсо правда поборется за титул Ф-1?! Тренировки ГП Бахрейна интригуют Это что, Алонсо правда поборется за титул Ф-1?! Тренировки ГП Бахрейна интригуют
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023