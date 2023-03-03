Сайнс объяснил свой разворот на первой тренировке Гран-при Бахрейна «испытаниями»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил причины своего разворота в первой пятничной тренировке Гран-при Бахрейна.
«Мы просто тестировали на машине некоторые вещи, пытаясь уточнить ряд моментов. Мы были на уже изношенных шинах «медиум», от которых хотели избавиться после практики, чтобы использовать «софт» в вечерней сессии. Очевидно, всё пошло не по плану. Это не было намеренно.
Это просто было испытание, которое закончилось плохо. Я потерял некоторое время на трассе, некоторую свободу действий, что, возможно, сказалось на второй тренировке», — приводит слова Сайнса Motorsport.
Напомним, лучший результат по итогам пятничных тренировок показал испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Сайнс в первой тренировке был последним, а во второй — 14-м.
- 3 марта 2023
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