Вассёр: результат первой гонки не имеет значения, это не будет концом чемпионата

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна и поделился ожиданиями от этапа.

«Результат первой гонки не имеет значения, это не будет концом чемпионата. Прошлый год стал хорошим тому примером. Мы должны оставаться сконцентрированными, продолжать развивать машину, продолжать атаковать. Чемпионат будет длинным, без сомнений.

Для команды важно работать в хорошей атмосфере, чтобы был хороший командный дух. А что касается мотивации, то главное — это результат, а не что-то ещё», — приводит слова Вассёра GPFans.

Шарль Леклер по итогам второй пятничной тренировки показал четвёртый результат, Карлос Санйс стал 14-м.

Гонка Гран-при Бахрейна состоится 5 марта.