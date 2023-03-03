Марко – о скорости Алонсо: интересный вопрос в том, как много было топлива в баках

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о раскладе сил в пелотоне после пятничных тренировок Гран-при Бахрейна и отметил, что пока неизвестно, какой была загрузка топлива на машине пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во второй пятничной тренировке.
«Сейчас так выглядит, что «Астон Мартин» с Алонсо — это вторая сила. Интересный вопрос в том, как много было топлива в баках болида Алонсо. Так или иначе, на длинных сериях кругов Макс был быстрейшим.
«Феррари»? У них износ шин был выше. Они тоже могут оказаться рядом, но, повторюсь, мы не знаем, как много у кого было топлива. Фаворит в воскресенье? Надеюсь, мы!» — приводит слова Марко RacingNews365.
Напомним, Алонсо показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Бахрейна.
- 3 марта 2023
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