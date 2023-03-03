Сайнс заявил, что его машина ведёт себя хуже, чем на тестах

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что его болид вёл себя на тренировках Гран-при Бахрейна хуже, чем на предсезонных тестах на прошлой неделе.

«Машина отзывается на мои действия не совсем так, как на испытаниях. У меня больше проблем с балансом. Машина ведёт себя менее чётко по сравнению с тем, что было. Но мы внимательно всё это изучим. Мы ожидаем, что к субботе разберёмся», — приводит слова Сайнса Motorsport.

По итогам второй тренировки Гран-при Бахрейна Сайнс показал лишь 14-й результат. В первой тренировке Карлос и вовсе остался последним, допустив на трассе разворот на 360 градусов и не показав быстрого времени.

Лучшим по итогам пятницы стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.