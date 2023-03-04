Нико Росберг: машина «Астон Мартин» едет как по рельсам

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о машине «Астон Мартин».

«У Стролла плохая подготовка к этому сезону. Он пропустил тесты, а в этот уикенд испытывает технические проблемы, плюс у него боль в руках. Но есть Алонсо, который невероятно подготовился к сезону, и он является одним из быстрейших пилотов в истории. Есть ощущение, что он превосходно справляется с ситуацией. Машина «Астон Мартин» выглядит превосходно — она едет как по рельсам.

Команда всегда хорошо использовала те ресурсы, что были в её распоряжении. «Астон Мартин» позвал несколько ключевых специалистов – к примеру, переманил у «Ред Булл» второго человека по аэродинамике Дэна Фэллоуза, а он знаком с концепцией «Ред Булл» в рамках нынешнего регламента. Думаю, он принёс с собой много информации и команда смогла её отлично использовать. Их болид работает просто великолепно», — приводит слова Нико Росберга Sky Sports.