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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Леклер — третий, Алонсо — пятый

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Леклер — третий, Алонсо — пятый
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На автодроме «Сахир» завершилась квалификация Гран-при Бахрейна. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал его напарник Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо по итогам квалификации показал пятый результат.

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал седьмым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал шестым.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.29,708
2.Серхио Перес«Ред Булл»+0,138
3.Шарль Леклер«Феррари»+0,292
4.Карлос Сайнс«Феррари»+0,446
5.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,628
6.Джордж Расселл«Мерседес»+0,632
7.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0,676
8.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1,128
9.Эстебан Окон«Альпин»+1,276
10.Нико Хюлькенберг«Хаас»без времени

Не прошли в третий сегмент

МестоПилотКомандаВремя
11.Ландо Норрис«Макларен»1.31,381
12.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1.31,443
13.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1.31,473
14.Юки Цунода«Альфа Таури»1.32,510
15.Александер Албон«Уильямс»без времени

Не прошли во второй сегмент

МестоПилотКомандаВремя
16.Логан Сарджент«Уильямс»1.31,652
17.Кевин Магнуссен«Хаас»1.31,892
18.Оскар Пиастри«Макларен»1.32,101
19.Ник де Врис«Альфа Таури»1.32,121
20.Пьер Гасли«Альпин»1.32,181
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