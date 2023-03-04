Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Леклер — третий, Алонсо — пятый
Поделиться
На автодроме «Сахир» завершилась квалификация Гран-при Бахрейна. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал его напарник Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо по итогам квалификации показал пятый результат.
Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал седьмым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал шестым.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.29,708
|2.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0,138
|3.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0,292
|4.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,446
|5.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,628
|6.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0,632
|7.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0,676
|8.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1,128
|9.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1,276
|10.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|без времени
Не прошли в третий сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|11.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.31,381
|12.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1.31,443
|13.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1.31,473
|14.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1.32,510
|15.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|без времени
Не прошли во второй сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|16.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|1.31,652
|17.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.31,892
|18.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|1.32,101
|19.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|1.32,121
|20.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|1.32,181
Комментарии
- 4 марта 2023
-
19:25
-
19:13
-
18:55
-
18:35
-
18:15
-
18:10
-
17:35
-
17:02
-
16:35
-
15:45
-
15:35
-
14:37
-
14:29
-
14:07
-
13:13
-
13:06
-
12:34
-
11:40
-
11:00
-
10:43
-
10:39
-
09:59
-
09:35
-
00:40
-
00:27
-
00:15
- 3 марта 2023
-
23:57
-
23:28
-
23:26
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:28
-
22:05
-
22:04
Партнерский контент