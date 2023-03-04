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Сайнс предсказал, что в гонке «Феррари» отстанет от «Ред Булл» сильнее

Сайнс предсказал, что в гонке «Феррари» отстанет от «Ред Булл» сильнее
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс предположил, что в гонке его команда будет проигрывать «Ред Булл» больше, чем в квалификационном режиме. В квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1 напарник Сайнса Шарль Леклер после первой попытки в третьем сегменте уступал Максу Ферстаппену всего одну десятую секунды и даже опережал Серхио Переса. Однако считается, что в гонке «Феррари» пострадает из-за повышенного износа шин.

«Думаю, в плане гоночного темпа мы, скорее всего, окажемся дальше, чем в квалификации. Поэтому будет сложно бросить им вызов. Однако мы должны сделать всё возможное, чтобы за счёт нашей стратегии и всего, что у нас есть, всё-таки попробовать побороться», — приводит слова Сайнса Motorsport-Magazin.

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