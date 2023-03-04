Леклер высказался о тактике «Феррари», не давшей ему шанса побороться за поул-позишен

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поддержал решение команды не выпускать его на вторую попытку в третьем сегменте квалификации Гран-при Бахрейна. Из-за этого монегаск опустился в протоколе на третье место, но сохранил на гонку свежий комплект шин «софт».

«Нам нужно оставаться реалистами. «Ред Булл» и «Астон Мартин» выглядят в гоночном режиме очень-очень быстрыми. Поэтому, думаю, мы и приняли такое решение в третьем сегменте: возможно, потерять одну-две позиции на старте, но иметь шанс надеть свежие шины. Уверен, это правильный выбор. Но посмотрим завтра.

Если честно, после тестов и непростых тренировок я не ожидал, что мы сможем найти такой темп на квалификацию. Это здорово. Но нам надо держать в уме, что в гоночном режиме мы немного отстаём. Думаю, лучше стартовать третьими с новыми шинами, чем первыми со старыми», — приводит слова Леклера RaceFans.