Вассёр: чемпионаты не выигрывают поулами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги квалификации Гран-при Бахрейна.

«Очки начисляются по воскресеньям. Чемпионаты не выигрываются поулами, нам важно готовиться к гонкам. Пилоты любят бороться, и им сложно сказать, чтобы они пожертвовали борьбой за поул, но мы вместе согласились на это и сделали такой выбор.

Цель в гонке? Нам нужно сосредоточиться на себе, у нас есть проблемы с деградацией шин. Трудно выстроить чёткую картину на завтра, но мы сделаем всё возможное. Мы постараемся побороться за место на подиуме», — приводит слова Фредерика Вассёра Sky Sports.

Шарль Леклер по итогам квалификации занял третье место, Карлос Сайнс стал четвёртым. Поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.