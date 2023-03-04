Пилоту Формулы-3 разрешили брать с собой телефон в кокпит по медицинским показаниям

Британскому пилоту Формулы-3 Кристиану Мэнселлу, выступающему в составе «Кампоса», в порядке исключения разрешили брать с собой в болид мобильный телефон, сообщает RaceFans.

Это было сделано по медицинским показаниям — Мэнселл страдает диабетом первого типа, из-за чего ему и его тренеру постоянно приходится контролировать уровень сахара в крови, который может упасть до опасного показателя в случае, если его не контролировать регулярно.

В связи с этим команда запросила специальное разрешение на возможность поместить в кокпит мобильный телефон, чтобы передавать данные об уровне сахара в крови напрямую тренеру в паддоке в режиме реального времени.

Примечательно, что использование телефона в болиде запрещено регламентом, однако из-за медицинских показаний стюарды сделали исключение в ситуации с Мэнселлом.