Пилоту Формулы-3 разрешили брать с собой телефон в кокпит по медицинским показаниям

Британскому пилоту Формулы-3 Кристиану Мэнселлу, выступающему в составе «Кампоса», в порядке исключения разрешили брать с собой в болид мобильный телефон, сообщает RaceFans.
Это было сделано по медицинским показаниям — Мэнселл страдает диабетом первого типа, из-за чего ему и его тренеру постоянно приходится контролировать уровень сахара в крови, который может упасть до опасного показателя в случае, если его не контролировать регулярно.
В связи с этим команда запросила специальное разрешение на возможность поместить в кокпит мобильный телефон, чтобы передавать данные об уровне сахара в крови напрямую тренеру в паддоке в режиме реального времени.
Примечательно, что использование телефона в болиде запрещено регламентом, однако из-за медицинских показаний стюарды сделали исключение в ситуации с Мэнселлом.
- 4 марта 2023
-
23:49
-
23:42
-
22:57
-
22:51
-
22:26
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:35
-
21:30
-
21:24
-
21:14
-
21:14
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:11
-
20:01
-
19:46
-
19:42
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:13
-
18:55
-
18:35
-
18:15
-
18:10
-
17:35
-
17:02
-
16:35
-
15:45
-
15:35
-
14:37
-
14:29