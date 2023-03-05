Гюнтер Штайнер: так здорово быть с двумя хорошими пилотами

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о пилотах коллектива Кевине Магнуссене и Нико Хюлькенберге.

«Наконец-то мы пришли к единому стандарту: Нико потянет за собой Кевина. Я недавно сказал нашему главному инженеру: «Так здорово быть с двумя хорошими пилотами»», — цитирует Штайнера GrandPX.

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Сегодня, 5 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Начало гонки Формулы-1 запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2023. Онлайн-трансляция гонки