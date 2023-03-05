Росберг: «Феррари» приняла странное решение с Леклером в квалификации
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о необычном решении «Феррари» во время квалификации Гран-при Бахрейна в субботу, 4 марта.
Пилот итальянской команды Шарль Леклер не поехал на решающую попытку в квалификации, чтобы попробовать улучшить время круга. Позже гонщик заявил, что это было сделано, чтобы сохранить шины.
В гонке Гран-при Бахрейна Леклер будет стартовать с третьего места. Заезд пройдёт в воскресенье, это первая гонка нового сезона.
«Очень странное решение приняла «Феррари». Я надеюсь, что это не продолжение прошлогодних стратегических сложностей «Скудерии». В этом сезоне у команды новый стратег и, надеюсь, их решение окажется умным ходом. Поглядим», — приводит слова Росберга GPFans.
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